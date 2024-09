Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht mit verletztem Kind - Zeugenaufruf

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, dem 05.09.24 gegen 07:30 Uhr fuhr eine 11-jährige Haßlocherin mit ihrem Fahrrad von der Langgasse in die Bahnhofstraße in Haßloch, als ein weißer Transporter so dicht an ihr vorbeifuhr, dass der Ständer ihres Fahrrades abgerissen wurde. Kurz darauf, in Höhe Bismarckstraße passierte der gleiche Transporter das Mädchen erneut und touchierte sie dieses Mal leicht am Bein, so das sie zu Fall kam und sich verletzte. Der bislang unbekannte Fahrer sei wohl ausgestiegen, habe das Mädchen angesprochen und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei ihm soll es sich um einen ca. 45 - 55 jährigen Mann handeln. Das Fahrzeug war ein weißer Transporter ohne Scheiben im Heck mit RP-Kennzeichen und auffallenden grünen und roten Streifen an der Beifahrerseite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen.

