POL-PDLD: Rollerdiebstähle - Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 07.12.2024, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 08.12.2024, 08:30 Uhr, kam es in der Langgewannstraße zu einem Rollerdiebstahl. Der 36-jährige Geschädigte hatte diesen zuvor mit einer Lenkradsperre gegen den unbefugten Gebrauch gesichert. Der rote Roller der Marke Sym mit der Aufschrift "Red Devil" und einem schwarzen Topcase hatte einen Wert von ca. 900 Euro. Am Samstagabend, den 07.12.2024, zwischen 21:45 Uhr und 22:00 Uhr, wurde ebenfalls durch unbekannte Täterschaft ein abgeschlossener Roller im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße entwendet. Dieser wäre gegen 22:30 Uhr im Bereich der Straße "Am alten Hafen" gesehen worden. Eine nähere Beschreibung des Rollers ist derzeit nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

