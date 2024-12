POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt, Widerstand und Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Germersheim (ots) - Am Samstag, den 07.12.24, kam es in der Zeit von 15:00-17:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Ein unbekannter Täter entwendete aus einem in einer Tiefgarage der 17er Straße, Germersheim, geparkten Fahrzeug mehrere Gegenstände. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in ...

