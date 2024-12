Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Sekundenschlaf

Landau (ots)

Am 08.12.2024 befuhr ein 27-jähriger Audi-Fahrer gegen 06:30 Uhr die Weißenburger Straße in Landau stadtauswärts. Aufgrund Sekundenschlaf kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 27-Jährige wurde hierbei glücklicherweise lediglich leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund Rauchentwicklung im Motorraum des verunfallten PKW wurde zusätzlich die Feuerwehr hinzugezogen. Am PKW Audi entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Der 27-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

