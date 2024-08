POL-MA: Heidelberg: 21-Jähriger unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Auf Grund eines medizinischen Notfalls verlor am Mittwoch der 85-jährige Fahrer eines VW die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch streifte sein Auto gegen 11:30 Uhr zwei am Straßenrand geparkte Autos sowie eine Laterne. Der VW fuhr führungslos weiter, rammte einen in einem ...

