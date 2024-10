Polizei Paderborn

POL-PB: Zigarettenautomaten gesprengt und aufgeflext

Delbrück (ots)

(mb) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30.10.2024) ist Am Wiemenkamp ein Zigarettenautomat aufgesprengt worden. Bereits am Montag war ein aufgeflexter Automat am Bösendamm gemeldet worden.

Am Mittwoch um 03.15 Uhr wurden Anwohner des Parkplatzes Am Wiemenkamp durch einen lauten Knall geweckt. Ein Zeuge beobachtete einen Mann an einem Zigarettenautomaten, der Schachteln aus dem Gerät in einen Beutel steckte und dann in Richtung Kirchplatz flüchtete. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter wurde sofort ausgelöst. Am Tatort stellte die Polizei fest, dass der Automat aufgesprengt und erheblich beschädigt worden war. Einzelne Zigarettenschachteln sowie Teile des Automaten lagen davor auf dem Boden. Der Tatverdächtige soll 25 bis 30 Jahre alt sein und einen dunkelblauen Kapuzenpullover getragen haben. Die Kapuze hatte er auf dem Kopf.

An der Kreuzung Bösendamm/Schwalbenweg war schon am Dienstagmittag (29.10.2024) ein aufgebrochener Zigarettenautomat gemeldet worden. In dem Fall hatten der oder die Täter eine Flex genutzt, um den Automaten gewaltsam zu öffnen. Der Zigarettenautomat stand offen und sämtliche Zigarettenschachteln sowie die Geldkassette waren gestohlen worden. Ein Zeuge gab an, dass der Automat bereits am Montagabend offenstand.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und weitere Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell