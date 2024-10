Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte bei Unfällen am Dienstagnachmittag

Paderborn (ots)

(mb) Nach Verkehrsunfällen mussten am Dienstagnachmittag drei Verletzte - ein Motorradfahrer, eine Pedelecfahrerin und ein Fußgänger - in Krankenhäusern versorgt werden.

Um 13.15 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit einem 125er Motorrad auf dem Heinz-Nixdorf-Ring in Richtung Frankfurter Weg. In der Abbiegespur nach rechts auf die Salzkottener Straße rutschte das Hinterrad des Kleinkraftrads auf der nassen Straße weg. Der Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus nach Salzkotten gebracht.

Mit ihrem Elektrofahrrad war eine 56-jährige Frau gegen 14.00 Uhr auf der Ferdinandstraße in Richtung Neuhäuser Straße unterwegs. Sie fuhr an einem entgegen der Fahrrichtung am rechten Straßenrad stehenden Kastenwagen eines Paketzustellers vorbei. In dem Moment lud der 45-jähriger Paketbote aus der Hecktür des Transporters eine Sackkarre aus und stellte sie neben das Fahrzeug auf die Straße, unmittelbar vor die Radlerin. Das Pedelec erfasste die Sackkarre und schleifte sie kurz mit. Die Radfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein 46-jähriger Fußgänger überquerte um 17.30 Uhr den Überweg der Bahnhofstraße an der Ecke Grunigerstraße. Er ging bei grün aus Richtung Apotheke über die Straße und wurde auf dem stadteinwärts führenden Fahrstreifen von einem Auto erfasst. Der 53-jährige VW-Up-Fahrer war aus der Grunigerstraße nach links auf die Bahnhofstraße stadteinwärts abgebogen und hatte den Fußgänger übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 46-Jährige auf die Motorhaube und dann auf die Straße geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

