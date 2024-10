Polizei Paderborn

POL-PB: Lkw-Einbrecher stehlen Mengenweise Tabakwaren

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Auf dem Hof eines Gewerbebetriebes an der Straße Hohe Kamp sind am Wochenende zwei Lastzüge aufgebrochen und Tabakwaren entwendet worden.

Die beiden Lastwagen mit Anhängern wurden am Freitagnachmittag auf dem umzäunten Firmengelände abgestellt. Am Montagmorgen (28.10.2024) fiel die Tat gegen 02.20 Uhr auf, als ein Lkw-Fahrer ein Fahrzeug in Betrieb nehmen wollte. Die Täter waren von der Straße aus über eine kleine Wiese an den Grundstückszaun gelangt und hatten ein Zaunelement durchtrennt. Die Vorhängeschlösser der Lkw- und Anhängeraufbauten wurden aufgebrochen. Durch die Lücke im Zaun und die Wiese trugen die Diebe mengenweise Kartons mit Tabakwaren zu bereitstehenden Transportern oder Lastwagen. Es muss sich um mehrere Täter und vermutlich mehrere größere Fahrzeuge gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet am Hohe Kamp gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell