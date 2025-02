Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Raubdelikt; Flucht vor Polizeikontrolle; Diebstahl; Verkehrsunfall; Brand von Holzlager

Reutlingen (ots)

Mit Pfefferspray gesprüht

Die körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau am Freitagnachmittag ist Gegenstand von Ermittlungen durch das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 17.30 Uhr kam es am Bahnhof zunächst zum verbalen Streit zwischen zwei 18 und 20 Jahre alten Männern, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hintergrund für die Streitigkeiten dürfte eine verbale Entgleisung des 20-jährigen gegenüber der 19-jährigen Schwester seines Kontrahenten gewesen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der ältere Mann den Jüngeren mit einem Holzstock, woraufhin dessen Schwester mit einem Pfefferspray den Angreifer besprühte. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Bad Urach (RT): Streit eskaliert

Das Polizeirevier Metzingen ermittelt gegen drei Männer, die Freitagnacht aneinandergeraten sind. Gegen 23.10 Uhr kam es in der Straße Beim Tiergarten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 20-Jährigen. Als währenddessen ein 24-jähriges Familienmitglied einer der beiden Männer dazu kam, begannen die beiden Verwandten den 20-Jährigen mit Fäusten zu traktieren. Der hierdurch leicht verletzte Mann setzte sich daraufhin mit einem Pfefferspray zur Wehr. Einer der Beteiligten hielt kurzzeitig ein Springmesser in der Hand, welches aber nicht zum Einsatz kam. Auch durch das Pfefferspray wurde niemand verletzt. Die hinzugezogenen Polizeikräfte konnten alle Beteiligten antreffen und Pfefferspray sowie Springmesser beschlagnahmen.

Esslingen (ES): Räuberische Erpressung

Unter Androhung von körperlicher Gewalt haben zwei bislang unbekannte Personen am frühen Samstagmorgen in der Esslinger Innenstadt Geld für eine Zugfahrt erbeutet. Nach Angaben des 18-jährigen Geschädigten wurde dieser gegen 1.50 Uhr im Bereich der Inneren Brücke von zwei Männern angesprochen und nach 20 Euro für eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefragt. Als der junge Mann angab nicht über das geforderte Bargeld zu verfügen, wurde er unter Androhung von Schlägen dazu aufgefordert, das Geld bei einem nahgelegenen Geldinstitut zu besorgen. Um einen körperlichen Schaden abzuwenden, übergab der Geschädigte die Scheine nach erfolgter Abhebung an die beiden Männer, welche sich daraufhin von der Örtlichkeit entfernten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief erfolglos. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weilheim an der Teck (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag sind zwei Kleinkrafträder vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 14.20 Uhr konnten die beiden Fahrzeuge im Rahmen eines anderen Einsatzes auf der Hauptstraße in Hepsisau dabei beobachtet werden, wie sie "Wheelies" veranstalteten und beim Erblicken der Polizei schnell davonfuhren. Bei der anschließenden Fahndung konnte die Streife die Zweiräder auf einem Feldweg zwischen Hepsisau und Neidlingen sichten. Die beiden Fahrer machten keine Anstalten für die beabsichtigte Kontrolle anzuhalten und flüchteten teilweise querfeldein in Richtung Neidlingen. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen schwarzen Motorroller mit schief angebrachtem Ulmer Kennzeichen und ein gelbes Kleinkraftrad der Marke Simson S50/S51 mit einem angebrachten Versicherungskennzeichen gehandelt haben. Zu den Fahrern ist keine Beschreibung bekannt Da die dortigen Feldwege zu dieser Zeit stark frequentiert waren, bittet das Polizeirevier Kirchheim unter Teck Zeugen und mögliche Gefährdete sich unter der Telefonnummer 07021 / 5010 zu melden.

Mössingen (TÜ): Diebstahl aus Verkaufshäuschen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Diebstahl aus einem Selbstbedienungsladen in der Straße Steinlachmühle gekommen. Durch einen Zeugen konnte mitgeteilt werden, dass ein unbekannter Täter den Laden gegen 23.50 Uhr durch die unverschlossene Eingangstür betrat. Anschließend brach er die Geldkassette gewaltsam auf und floh unerkannt mit dem erbeuteten Bargeld. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Straße Öschbachtalhof in einem Hofladen eine weitere aufgebrochene Geldkassette festgestellt werden. Ob hier ebenfalls Bargeld entwendet wurde und die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen.

Winterlingen (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall

Zwei schwer verletzte Pkw-Lenker und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag an der Kreuzung Längenfelsstraße / Charlottenstraße ereignet hat. Ein 53-Jähriger befuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem Skoda die Längenfelsstraße in Richtung Raiffeisenstraße. An der Kreuzung zur Charlottenstraße missachtete er den bevorrechtigten Seat eines 66-Jährigen, der die Charlottenstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Beim anschließenden Zusammenprall wurde der 53-jährige Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung vor Ort wurden beide Fahrer in umliegende Kliniken gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Balingen (ZAK): 20-Jährigen angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen noch unbekannten Mann, der am Freitagabend einen 20-Jährigen verletzt haben soll. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen griff der Tatverdächtige gegen 20.50 Uhr den 20-Jährigen beim Verlassen einer Gaststätte in der Bahnhofstraße an und schoss mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe auf ihn. Der angegriffene junge Mann erlitt hierbei eine blutende Verletzung im Gesicht, die nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in einem Klinikum weiter medizinisch behandelt wurde. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter verliefen bislang ergebnislos. Ob es eine persönliche Vorbeziehung zwischen dem Täter und dem 20-Jährigen gibt, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rangendingen (ZAK): Brennendes Holzlager

Zu einem Brand eines mit Holz gefüllten Unterstandes sind am Freitagnachmittag Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Gegen 15.10 Uhr meldeten Zeugen in der Starzelstraße ein rauchendes Holzlager. Vor Ort stellten die Kräfte den Vollbrand eines sieben auf sieben Meter großen Unterstandes und des darunter befindlichen Holzes fest. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer schnell löschen. Zur genauen Brandursache und einem möglichen Verursacher hat das Polizeirevier Hechingen die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit muss von einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro ausgegangen werden.

