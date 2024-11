POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Mittwoch (27.11.2024), gegen 21.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Glaseinfassung der Haustüre einer Firma in der Deutschenbaurstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord ...

