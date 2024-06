POL-FR: Freiburg im Breisgau: Jugendlicher bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn verletzt

Freiburg (ots) - In einer Serie von Diebstählen wurden in Emmendingen-Kollmarsreute mehrere unverschlossen geparkte Fahrzeuge durchwühlt. Die Vorfälle ereigneten sich alle am Wochenende, in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2024. Die unbekannte Täterschaft suchte hierbei gezielt nach unverschlossenen Fahrzeuge ...

