POL-FR: Emmendingen-Kollmarsreute: Diebe unterwegs - unverschlossene Fahrzeuge durchsucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 02. Juni, gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen "Am Elzdamm" in Emmendingen den Fahrer eines E-Scooters. Dieser fiel zuvor durch eine unsichere Fahrweise auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von rund 1,8 Promille. Laut eigenen Angaben befand sich der Fahrer auf dem Weg zu einer Tankstelle um sich ...

