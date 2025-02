Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen - Esslingen (ES)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 04.02.2025 / 11.45 Uhr und vom 17.02.2025 / 11.29 Uhr

Unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 24-Jährigen, der am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Mettingen festgenommen werden konnte. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Kurz nach vier Uhr kontrollierte eine Polizeistreife des Polizeireviers Esslingen einen Hinterhofparkplatz in der Obertürkheimer Straße. Dort waren am Vortag Gegenstände aufgefunden und sichergestellt worden, die mutmaßlich aus einem nächtlichen Einbruch in den Schulneubau in der Eberhard-Bauer-Straße am Sonntag, dem 16.02.2025, stammen könnten. Bei dieser Kontrolle stellten die Polizeibeamten einen dort geparkten Toyota Aygo fest. Dieser Wagen war mit den Originalschlüsseln bei einem Einbruch in das Gebäude eines Lieferdienstes in der Esslinger Neckarstraße in der Nacht zum Montag, dem 03.02.2025, gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben. (Zu beiden Ereignissen haben wir berichtet.) In diesem Fahrzeug wurde der 24-Jährige schlafend angetroffen. Der polizeibekannte mutmaßliche Tatverdächtige wurde in der Folge widerstandslos festgenommen.

Der 24-jährige Deutsche, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat und gegen den bereits in anderer Sache ein Haftbefehl bestand, wurde am Freitagvormittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell