POL-BO: Wieder tierisch...eine Geschichte mit Humor

Herne (ots)

Es war einmal an der belebten Kreuzung Pöppinghauser Straße/Emsring in Herne, wo ein kleiner Fuchs eine ungewöhnliche Abenteuerreise erlebte. Der kleine Fuchs, nennen wir ihn Fritz, hatte sich verirrt und fand sich plötzlich mitten auf der vielbefahrenen Kreuzung wieder. Autos hupten, Bremsen quietschten, und Fritz zuckte bei jedem herannahenden Fahrzeug verängstigt zusammen. Seine kleinen Ohren zitterten, und sein buschiger Schwanz stand kerzengerade in die Höhe.

Glücklicherweise waren die "tapferen" Kolleginnen und Kollegen der Polizei zur Stelle. Mit einer großen Brandschutzdecke "bewaffnet" hielten sie den Verkehr an und näherten sich vorsichtig dem verängstigten Fritz - "Keine Sorge, kleiner Fuchs, wir bringen dich in Sicherheit."

Mit viel Geduld und Geschick gelang es ihnen, den Rotschopf sanft in die Decke einzuhüllen. Der kleine Fuchs, der sich nun sicher und geborgen fühlte, beruhigte sich zusehends. Seine Augen, die eben noch vor Angst geweitet waren, schlossen sich langsam, und er begann, leise zu schnurren - ja, Füchse können schnurren, wer hätte das gedacht!

Der Jagdaufseher, der kurz darauf eintraf, untersuchte Fritz gründlich und stellte fest, dass er bei bester Gesundheit war. "Dieser kleine Kerl hat mehr Glück als Ver-stand" und so wurde er in einem nahegelegenen Wald ausgesetzt, wo er wieder frei und wild leben kann.

Und so endete Fritz Abenteuer auf der Kreuzung Pöppinghauser Straße/Emsring in Herne. Die Polizisten, die ihn gerettet hatten freuten sich, dass Fritz wieder sicher in seinem natürlichen Lebensraum war. Und Fritz? Nun, der kleine Fuchs erzählte seinen Freunden im Wald von seinem aufregenden Abenteuer und schwor sich, nie wieder eine vielbefahrene Kreuzung zu betreten - es sei denn, er hatte Lust auf ein weiteres spannendes, aber hoffentlich ungefährlicheres Abenteuer! Denn der kleine Fuchs Fritz weiß nun, dass es manchmal besser und sicherer ist, im Wald zu bleiben.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell