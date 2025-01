Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Schwerer Verkehrsunfall/Carolinensiel - Betrunken gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Schwerer Verkehrsunfall

In Wittmund hat sich am Dienstag einen schweren Verkehrsunfall ereignet. Eine 22 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 7 Uhr auf der Auricher Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Updorfer Straße stieß sie mit einem vorfahrtberechtigten 52-jährigen LKW-Fahrer zusammen, der in Richtung Aurich fuhr. Die 22-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallort war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Carolinensiel - Betrunken gefahren

Am Montag haben Polizeibeamte einen Autofahrer in Carolinensiel angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 53-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,7 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.

