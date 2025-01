Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Meldung vom 06.01.

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Von Fahrbahn abgekommen / Nachtrag:

Der Unfall am Sonntag in Norden ereignete sich im Ekeler Weg, nicht in der Ekelser Straße.

