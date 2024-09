LPI-SHL: Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Bibra (ots) - Aus bislang nicht geklärten Gründen entwickelte sich Dienstagabend ein Feuer in einer Scheune, die auf einem Grundstück in der Aschengasse in Bibra steht. Als die Feuerwehr wenig später eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auf eine weitere Scheune über und beschädigten auch einen Teil des Wohnhauses. Mindestens 80.000 Euro Schaden entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt ...

mehr