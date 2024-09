Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Betrüger hereingefallen

Steinbach-Hallenberg (ots)

Betrüger brachten am Dienstag eine Frau aus Steinbach-Hallenberg um ihr Erspartes. Ein Unbekannter rief aufgeregt bei der Dame an und gaukelte ihr vor, ihr Sohn zu sein und einen folgenschweren Unfall verursacht zu haben, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Um einer Haftstrafe zu entgehen, sollte die Frau 84.000 Euro als Kaution aufbringen. Die Frau, die durch diesen Anruf in eine Art Schockstarre verfiel, sammelte sämtliches Bargeld zusammen und übergab fast 30.000 Euro an einen Mann, der nur zwei Stunden nach dem Schockanruf vor ihrer Haustür stand. Erst nach der Geldübergabe klärte sich die fatale Verwechslung auf. Die Frau konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: - ca. 35 Jahre alt - sehr kurze schwarze Haare - kein Bart - südländisches Aussehen - bekleidet mit einer Jeans, einem hellen T-Shirt und er trug eine graue Umhängetasche Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Betrügern. Sie haben es ausschließlich auf Ihr Erspartes abgesehen. Am Dienstag sind mehrere derartige Anrufe im Südthüringer Raum eingegangen, in allen anderen Fällen hatten die Betrüger keinen Erfolg. Mit perfiden Methoden üben die Anrufer solch schlimmen Druck auf ihre Opfer aus, dass es wie im beschriebenen Fall, zu unüberlegten Handlungen kommen kann, um einen vermeintlichen Angehörigen zu beschützten. Niemals wird nach einem Unfall eine Kaution gefordert! Gehen Sie nie auf derartige Gespräche ein, übergeben Sie kein Geld oder andere Wertgegenstände und informieren Sie die Polizei! Weitere Informationen erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell