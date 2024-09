LPI-SHL: Kontrolle verloren

Oberhof (ots) - Am Montagmittag geriet ein hochwertiger Pkw in der Theo-Neubauer-Straße in Oberhof in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen, war ein technischer Defekt hierfür ursächlich. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Am Pkw entstand ein Schaden von schätzungsweise 70.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: ...

