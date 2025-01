Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 05.01.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Südbrookmerland - Ein 32-jähriger Mann aus Hage befuhr am Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, mit seinem PKW die Brückstraße in Engerhafe. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit knapp 1,1 Promille alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verbotene Pyrotechnik

Aurich - Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung eine Verkehrskontrolle bei einer 20-jährigen Frau aus Aurich durch. Im Zuge der Überprüfung auf einem Parkplatz an der Emder Straße wurde im Fahrzeug ein pyrotechnischer Gegenstand ohne jegliche Prüfzeichen festgestellt. Der Gegenstand wurde sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Berauscht einen PKW geführt

Südbrookmerland - Unter dem Einfluss verbotener Betäubungsmittel stand ein 21-jähriger Mann aus Südbrookmerland, der am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, die Auricher Straße in Südbrookmerland mit seinem PKW befuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde die Beeinflussung festgestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Handfeste Auseinandersetzung bei Feier

Leezdorf - Am späten Samstagabend, gegen 23:20 Uhr, wurde die Polizei zu einer privaten Feierlichkeit in die Leezdorfer Straße gerufen. Hintergrund war ein Streit und eine anschließende handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Bei Eintreffen der Polizei war lediglich das Opfer noch vor Ort. Hierbei handelte es sich um einen 59-jährigen Mann aus Upgant-Schott. Ihm wurde im Vorfeld von einem ebenfalls 59-jährigen Mann aus Leezdorf mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen. Der Täter wurde von der Polizei am Einsatzort nicht mehr angetroffen. Jedoch ist er namentlich bekannt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Körperverletzung eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Großheide - Am frühen Samstagabend, gegen 19:55 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife im Schulweg in Großheide einen PKW-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrzeugführer aus Aurich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Eine entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Zudem wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Greetsiel - In der Zeit vom 02.01.2025, 15:00 Uhr, bis 04.01.2025, 11:00 Uhr, wurde ein grauer PKW der Marke Audi in Greetsiel beschädigt. Der PKW war in dem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Straße Katrepel abgestellt. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurden Beschädigungen am Fahrzeugheck verursacht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell