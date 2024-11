POL-MA: Heidelberg: Brand einer Gartenhütte im Leimer Weg

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 31.10.2024 und Montagmorgen, 04.11.2024 in eine Gaststätte in Rauenberg ein. Die Eindringlinge warfen in genanntem Zeitraum ein Fenster des Lokals in der Frauenweilerstraße ein und gelangten anschließend mit einer Leiter ...

mehr