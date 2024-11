Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 31.10.2024 und Montagmorgen, 04.11.2024 in eine Gaststätte in Rauenberg ein.

Die Eindringlinge warfen in genanntem Zeitraum ein Fenster des Lokals in der Frauenweilerstraße ein und gelangten anschließend mit einer Leiter ins Innere der Gaststätte. Hier wurden Schränke und Schubladen in der Küche und im Gastraum geöffnet und durchsucht. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen, ein hochwertiges Messerset ließen die Eindringlinge im Lokal zurück. Letztlich verließen die Unbekannten die Räumlichkeiten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Eindringlingen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

