Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Mannheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ereignete sich am Montagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt.

Eine 24-jährige Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Dacia auf der Untermühlaustraße in Richtung Jungbuschbrücke unterwegs. In Höhe der Riedfeldstraße musste ein voranfahrender 75-jähriger Mann mit seinem VW aufgrund Rotlichts der dortigen Ampel anhalten. Die realisierte die 24-Jährige zu spät und fuhr dem VW auf. Dabei erlitten der Fahrer des VW und dessen Beifahrerin leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die 24-jährige Dacia-Fahrerin wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihre einjährige Tochter blieb unverletzt, wurde jedoch mit in die Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell