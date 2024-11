Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad kollidiert mit geparktem Auto

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag fuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Sandhausen Zentrum. Gegen 15 Uhr kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Hierdurch verletzte sich die Frau leicht und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell