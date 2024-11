POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht - hoher Sachschaden entstanden

Mannheim (ots) - Am Montagmittag im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wurde eine Armbanduhr aus einem Spind entwendet. Ein 36-jähriger Mann schloss diese mithilfe eines Schlosses im Umkleideraum eines Fitnessstudios an der Heppenheimer Straße ein. Nach seinem Training stellte er das Fehlen der Uhr fest. Am Schloss oder am Spind konnten jedoch keine Beschädigungen festgestellt werden. Der genaue Diebstahlschaden ...

