Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Verstöße begangen

Weimar (ots)

Am Samstag gegen 15 Uhr stellten die Beamten im Rahmen der Streife in der Lützendorfer Straße im Gegenverkehr einen Pkw Dacia mit zwei Personen besetzt fest. Die vordere Kennzeichentafel fehlte. Die Beamten erkannten einen polizeibekannten 30-Jährigen auf dem Fahrersitz, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Beim Erblicken der Beamten fuhr dieser mit stark überhöhter Geschwindigkeit in die Nordstraße ohne jegliches Bremsen über zwei rote Ampeln (Kreuzungen Ettersburger Straße und Buttelstedter Straße) in die Straße am Weimarwerk. Der Fahrer reagierte zuvor wiederholt nicht auf Anhaltesignale. Der Pkw hielt in der Straße Am Weimarwerk an und beide Insassen flüchteten fußläufig. Nur der 21-jährige Beifahrer konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Die hintere angebrachte Kennzeichentafel am Pkw Dacia wurde am Vortag entwendet. Weiterhin war der Pkw nicht pflichtversichert. Im Fahrzeug konnten geringen Mengen Betäubungsmittel sowie eine Gasdruckpistole aufgefunden werden. Der flüchtige Fahrer muss sich somit aufgrund verschiedener Delikte verantworten.

Zeugen oder andere Verkehrsteilnehmer, welcher durch dessen rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/8820 oder dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell