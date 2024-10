Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse PI Apolda

Apolda (ots)

Am 12.10.2024 wurde durch bislang unbekannte Täter gegen 20:35 Uhr ein Brand an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bernhard- Prager- Gasse in Apolda gelegt. Hier wurden im Eingangsbereiches des Geschäftes mehrere Pappkartons angezündet und durch einen Zeugen vor Ort zeitnah gelöscht, so dass es lediglich zu einem geringen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro gekommen ist. Der Zeuge konnte auch noch 3 männliche Jugendliche mit südländischem Aussehen erkennen, welche in Richtung Heidenberg flüchteten. Hinweise zur Tat und Täterschaft nimmt die Polizei Apolda entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell