Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse PI Apolda

Apolda (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich mittels unbekannten Hebelwerkzeug Zugang über die Hauseingangstür eines leerstehenden Hauses in der Robert- Blum- Straße in Apolda. Hierbei entstand Sachschaden an der Tür von mindestens 50 Euro. Unklar ist, ob es auch zum Diebstahl gekommen ist. Hinweise bitte an die Polizei Apolda.

