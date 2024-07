Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verbotene Gegenstände sichergestellt

Neuried/Altenheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Wochenende im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei Kontrollen am Grenzübergang in Neuried/Altenheim wurden bei zwei französischen Staatsangehörigen im Alter von 18 und 24 zwei Schlagringe in deren Fahrzeugen aufgefunden. Diese wurde sichergestellt. Bei einem 56-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wurde in der Fahrertür seines Fahrzeuges ein Einhandmesser aufgefunden. Gestern Abend wurde bei einem 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Kofferraum seines Fahrzeuges ein Kampfmesser aufgefunden. Auch die beiden Messer wurden sichergestellt. Alle Personen werden wegen Verstößen gegen das Waffengesetz beanzeigt.

