Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse PI Apolda

Apolda (ots)

Am 11.10.2024 ereignete sich gegen 07:35 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Erfurter Straße und An der Goethebrücke in Apolda. Hier befuhr der 32jährige Fahrer eines Pkw Skoda mit seinem Fahrzeug die Goethebrücke in Richtung Erfurter Straße und übersah hier beim Abbiegen den vor ihm fahrenden Pkw VW. Dieser musste verkehrsbedingt bremsen und der Skoda Fahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den VW auf. Beide Fahrer bleiben unverletzt, es entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell