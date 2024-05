Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0298 --Festnahme nach Angriff mit Messer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 27.05.2024, 11:45 Uhr

Am Montagmittag attackierte ein 38 Jahre alter Mann einen 29-Jährigen in Gröpelingen und verletzte ihn mit einem Messer. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten den Tatverdächtigen.

Etwa um 11:45 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Gröpelinger Heerstraße auf den 29-Jährigen aufmerksam. Er hatte unter anderem eine stark blutende Schnittverletzung an der Hand und gab an, kurz zuvor von dem ebenfalls anwesenden 38-Jährigen angegriffen worden zu sein. Die Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe und nahmen den mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest. Rettungskräfte brachten den nicht lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus. Dort gab er an, dass ihn der 38-Jährige aufgrund einer Vorgeschichte attackiert hätte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

