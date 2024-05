POL-HB: Nr.: 0295 --Fußballfans in der Innenstadt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Utbremen, Bundesstraße 6 Zeit: 26.05.24, 1.40 Uhr Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer verlor in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in Utbremen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Schutzplanke. Der Heranwachsende wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige befuhr die Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung A 27. In einer Kurve im ...

