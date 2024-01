Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Versuchter Automatenaufbruch - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 27.01.2024 und dem 28.01.2024 den beim Parkhaus in der Waffenstraße in Landau befindlichen Lebensmittelautomaten aufzubrechen. Der Versuch scheiterte. Es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

