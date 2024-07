LPI-J: Vorfahrt missachtet - ein Verletzter

Apolda (ots) - Am 25.07.2024, gegen 20:30 Uhr, verlor ein 19-jähriger Krad-Fahrer, welcher nicht im Besitz eines Führerscheins war, in Apolda, Am Sportpark, die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr mit ca. 20 km/h vor eine Glasfront der Dreifelder-Sporthalle. Hierbei wurde die Glasfront erheblich beschädigt. Der 19 Jahre junge Fahrer erlitt durch die Kollision Schnittverletzungen an beiden Armen und wurde zur Weiterbehandlung in das Robert-Koch-Krankenhaus gebracht. Am ...

