POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Bronzestatur von Grabstätte entwendet - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf einem Friedhof im Meckesheimer Weg in Schatthausen entwendeten bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 28.10.2024, und Donnerstag, 31.10.2024, eine Bronzestatur von einem Doppelgrabstein. Die ca. einen Meter hohe und ca. 20 kg schwere Bronzestatur war mit etwa 10 mm dicken Stahlstangen am Grabstein befestigt. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise auf die Täter sind bislang noch nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, unter der Tel.: 06222 / 5709-0, in Verbindung zu setzen.

