Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Diebstahl aus Fahrzeug/Wittmund - Gegen Baum geprallt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Diebstahl aus Fahrzeug

In der Nacht auf Donnerstag haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Auto in Wittmund verschafft. Die Täter öffneten auf einem Bewohnerparkplatz in der Schulstraße die Fahrertür und Heckklappe eines braunen BMW und entwendeten persönliche Gegenstände. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Gegen Baum geprallt

Am Donnerstag ist in Wittmund eine Autofahrerin alleinbeteiligt von der Straße abgekommen. Die 66-jährige Citroen-Fahrerin fuhr gegen 8.10 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Rispel, als sie aufgrund der Witterung von der Straße abkam. Sie prallte gegen einen Baum und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

