POL-AUR: Berumbur - Unbekannter betritt Wohnhaus/Norden - Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt/Aurich - Unerlaubtes Fahrzeugrennen/Aurich - Zwei Unfälle/Ihlow - Unfall ohne Fahrerlaubnis

Kriminalitätsgeschehen

Berumbur - Unbekannter betritt Wohnhaus

In Berumbur hat am Donnerstag eine unbekannte männliche Person unbefugt ein Haus betreten. Der Mann stieg gegen 12.05 Uhr im Buchenweg über ein rückwärtiges Gartentor und verschaffte sich so unerlaubt Zutritt zu dem Wohnhaus. Als der Täter die Hausbewohnerin entdeckte, flüchtete er ohne Beute durch den Garten, stieg über das Tor und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Frieslandstraße. Der Mann war ungefähr 1,80 Meter groß und schlank. Er war schwarz bekleidet, trug eine weiße Kapuze und weiße Turnschuhe. Wer den Mann gesehen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt

Am Mittwoch verschaffte sich ein 45 Jahre alter Mann in Norden unerlaubt Zutritt zu einem Wohnhaus in der Friesenstraße. Aus dem Haus entwendete er persönliche Gegenstände und flüchtete. Der Mann konnte am nächsten Tag ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unerlaubtes Fahrzeugrennen

Am Donnerstag haben zwei Autofahrer ein unerlaubtes Fahrzeugrennen in Middels veranstaltet. Ein 18 und ein 19 Jahre alter Fahrzeugführer fuhren gegen 23.25 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Aurich. Während der Fahrt fuhren beide Autofahrer wiederholt nebeneinander und beschleunigten ihre Geschwindigkeit. Die Führerscheine beider Männer wurden beschlagnahmt. Entsprechende Verfahren wurden gegen sie eingeleitet.

Aurich - Zwei Unfälle

In Aurich-Extum hat es am Donnerstagmorgen einen Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr auf dem Heuweg in Richtung Ihlow. Gegen 9 Uhr hielt sie aufgrund der Witterung mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand an. Ein 33 Jahre alter Transporter-Fahrer übersah das haltende Auto und fuhr hinten auf. Eine 36-jährige Audi-Fahrerin bremste ebenfalls zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Verletzt wurde niemand. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Kurz danach war ein 88 Jahre alter Pedelec-Fahrer ebenfalls auf dem Heuweg unterwegs und wollte aufgrund des Unfalls bremsen. Durch die glatte Fahrbahn stürzte er jedoch und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ihlow - Unfall ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht auf Freitag ist ein 22 Jahre alter Ford-Fahrer in Ihlow mit einem Baum kollidiert. Der Autofahrer fuhr gegen 0.55 Uhr auf der Friesenstraße in Richtung Aurich. Im Kurvenbereich kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum sowie gegen eine Grundstücksumrandung. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

