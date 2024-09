Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrecher fliehen vor der Polizei - Langenfeld - 2409103

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagmittag, 29. September 2024, löste eine Verfolgungsfahrt von flüchtigen Einbrechern einen größeren Polizeieinsatz in Langenfeld aus. Obwohl gleich zwei Polizeihubschrauber an der Fahndung beteiligt waren, konnten die Männer in ihrem weißen Audi unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:15 Uhr bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Kronprinzstraße in Langenfeld verdächtige Geräusche. Der 20-Jährige stellte zwei Männer im Erdgeschoss des Hauses fest, die die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Als die Einbrecher den Langenfelder sahen, flohen sie unerkannt aus dem Haus und stiegen anschließend in einen wartenden weißen Audi.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei trafen den Audi auf der Schneiderstraße an, als dieser sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Winkelsweg entfernte. Der Fahrer des Audi flüchtete über die Straße Winkelsweg in Richtung Berghausener Straße. Er überquerte hierbei mehrere Kreuzungen trotz roter Ampeln und überholte zahlreiche Verkehrsteilnehmende grob verkehrswidrig und rücksichtslos.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, zu der unter anderem auch zwei Polizeihubschrauber eingesetzt waren, entkam der flüchtige Audi.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren ein. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen des flüchtigen Audi zuvor entwendet worden war.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell