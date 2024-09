Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Langenfeld - 2409102

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend, 29. September 2024, ist es in Langenfeld zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnauffahrt A 542 gekommen. Dabei wurde eine Person schwer sowie eine Person leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21.30 Uhr war ein 27-jähriger Mann aus Köln mit einem 3er BMW auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Langenfeld unterwegs. Eigenen Angaben zufolge fuhr der Mann auf der linken Spur, um im Bereich des Autobahnzubringers links auf die A 542 in Richtung Leverkusen zu fahren. Während des Abbiegevorgangs missachtete er einen ihm entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Audi A4 eines 26-jährigen Langenfelders, der auf der Kölner Straße in Richtung Opladen unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen, hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden, der auf mehrere zehntausend Euro geschätzt wird. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär in einer Klinik aufgenommen.

Inwiefern der BMW-Fahrer die Ampelschaltung an der Autobahnauffahrt missachtet hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter 02173 288-6310 auf der Wache in Langenfeld zu melden.

