POL-ME: 53-jähriger Radfahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt - Ratingen - 2409101

Mettmann (ots)

In Ratingen-Hösel verunfallte am Sonntagmorgen, 29. September 2024, ein 53 Jahre alter Radfahrer und wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Das war nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Der Ratinger war um 10:40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof Hösel unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad verlor. Infolgedessen stürzte er zu Boden.

Hierbei wurde der 53-Jährige nach aktuellen Kenntnissen lebensgefährlich verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes behandelten den Mann an der Unfallstelle, bevor ihn ein Rettungshubschrauber zur weiterführenden Behandlung zu einem Krankenhaus transportierte.

