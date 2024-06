LPI-NDH: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Nordhausen (ots) - Am Mittwochabend befuhr ein Radfahrer den Goetheweg mit seinem Mountainbike. Als er an einer Personengruppe vorbeifahren wollte, kündigte er dieses seinen Angaben nach mit einem Signalton an, welchen die Gruppe jedoch nicht vernahm. Da der 59-jährige Radfahrer die Personen dennoch überholte, ohne dass diese ihm Platz schufen, blieb er mit dem Lenker an einem Rucksack hängen und kam zu Fall. Der ...

mehr