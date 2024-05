POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Krefeld und der Staatsanwaltschaft Krefeld: Cracau - Zwei Brüder nach schwerem Raub festgenommen

Krefeld (ots) - Am Dienstag (28. Mai 2024) um 13:30 Uhr fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Pkw auf der Ritterstraße in Richtung Gladbacher Straße. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein Kleinkraftrad auf das Heck ihres Autos auf. Der Fahrer des Kleinkraftrades und die Autofahrerin parkten ihre Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 279. ...

