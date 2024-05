Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Krefeld und der Staatsanwaltschaft Krefeld: Versuchtes Tötungsdelikt im Kaiser-Wilhelm-Park - Nachtragsmeldung - Dritter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Am Dienstag (28. Mai 2024) waren ein 22-jähriger Deutscher und ein 18-jähriger Syrer bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Kaiser-Wilhelm-Park schwer verletzt worden.

Wir berichteten dazu in einer Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5789952

Nachdem unmittelbar nach der Tat bereits zwei Tatverdächtige festgenommen worden waren, ergaben die Ermittlungen am Mittwochmorgen einen Tatverdacht gegen eine weitere Person, einen 18-jährigen in Krefeld wohnenden Syrer. Der Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen ihn und die beiden Festgenommenen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Der flüchtige 18-Jährige stellte sich am Mittwochabend bei der Polizei. Er befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

