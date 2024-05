Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kleinkraftrad kollidiert mit Auto - Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (28. Mai 2024) um 13:30 Uhr fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Pkw auf der Ritterstraße in Richtung Gladbacher Straße. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein Kleinkraftrad auf das Heck ihres Autos auf. Der Fahrer des Kleinkraftrades und die Autofahrerin parkten ihre Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 279. Nachdem die Autofahrerin den Unfallverursacher aufforderte ihr die Personalien zwecks Versicherungsausgleich auszuhändigen, entfernte sich dieser auf dem Roller in Fahrtrichtung Gladbacher Straße stadteinwärts. Die Geschädigte beschrieb den Mann als ca. 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare und war 15 bis 18 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug dieser einen beigefarbenen gestrickten Fließpullover und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

(101)

