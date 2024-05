Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Trio nach gewerbsmäßiger Hehlerei festgenommen - Fahrzeuge sichergestellt

Krefeld (ots)

Am Sonntag (26. Mai 2024) um 7:30 Uhr meldete sich eine 68-jährige Frau aus Belgien bei der Polizei Krefeld und teilte mit, dass ihr gestohlenes Auto auf der Latumer Straße durch einen GPS-Tracker geortet wurde. Das Fahrzeug war bereits in Belgien zur Fahndung ausgeschrieben. Die Beamten fanden das Auto an der angegebenen Adresse auf dem Innenhof einer Firma und stellten es sicher. Zudem fanden sie dort ein zweites Auto gleichen Typs, das ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben war. Der hinzugerufene Eigentürmer der Firma erschien vor Ort und gab an, dass er die Stellplätze auf dem Hof zur Miete im Internet angeboten habe. Auf das Inserat meldeten sich drei Männer, die am Samstag vor Ort erschienen und die zwei im Ausland entwendeten Autos auf dem Gelände abstellten. Sie verabredeten sich zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Firmeninhaber, um die vertraglichen Angelegenheiten zu regeln. Am Montag (27. Mai 2024) erschienen die drei Männer erneut auf dem Gelände an der Latumer Straße, wiederum mit zwei gestohlenen Autos, und konnten durch zivile Polizeibeamte vor Ort festgenommen werden. Die neuwertigen Fahrzeuge mit einem geschätzten Gesamtwert von ca. 150.000 Euro sollten in Containern ins Ausland verschifft werden. Dieses Vorhaben konnte die Polizei verhindern.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen Kongolesen, sowie einen 31-jährigen und einen 33-jährigen Belgier. Alle drei Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft drei Haftbefehle wegen gewerbsmäßiger Hehlerei erließ und Untersuchungshaft anordnete. (99)

