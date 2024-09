Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher suchen Hotel und Gaststätte heim - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen (13.09.2024) zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr in ein Hotel an der Hauptstätter Straße eingebrochen. Im Hotel versuchten die Täter einen Wandtresor aufzubrechen und durchsuchten in der Küche mehrere Schränke. Aus diesen wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Aus einem unverschlossenen Hotelzimmer, in dem ein Hotelgast schlief, entwendeten die Unbekannten einen Fahrzeugschlüssel. Das dazugehörige Fahrzeug, einen schwarzen BMW der 5er-Serie im Zeitwert von etwa 45.000 Euro, fanden die Täter in einer benachbarten Tiefgarage und entwendeten diesen.

Zur gleichen Tatzeit brachen unbekannte Täter in eine benachbarte Gaststätte des Hotels ein. Hier entwendeten die Unbekannten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Ein Zusammenhang mit dem Einbruch in das benachbarte Hotel wird derzeit geprüft.

Zu beiden Einbrüchen und dem Verbleib des entwendeten schwarzen BMW mit dem amtlichen Kennzeichen PF-F 9500 sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905777 entgegen.

