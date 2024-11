Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Alkoholkonsum dürfte am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall auf der Hauptstraße geführt haben. Der 76-Jährige Fahrer fuhr auf der Kinzigbrücke in Fahrtrichtung Messekreisel auf eine vor ihm fahrende Renault-Fahrerin auf. An der Unfallstelle konnte bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb er einem Atemalkoholtest unterzogen wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Den Führerschein musste der Mann abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell