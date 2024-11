Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbrüche

Baden-Baden (ots)

Am Dienstag zwischen 13:30 und 19:30 Uhr machten sich unbekannte Täter im Baden-Badener Rebland an mehreren Objekten zu schaffen. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten sie in der "Schütthalde" die Terrassentür aufgebrochen und Schmuck entwendet. In der "Rebgasse" sei es Einbrechern gelungen sich Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen und ebenfalls Schmuck und auch Bargeld zu entwenden. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen. Insgesamt entstand ein Diebstahlschaden von mehreren Zehntausend Euro.

/em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell