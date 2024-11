Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Zur Geest/Bushaltestelle beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen zerstörte am Montag (04.11.) gegen 20.00 Uhr eine Glasscheibe der Bushaltestelle Mobilpunkt Stadthalle in der Straße Zur Geest. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Die Jugendlichen wurden bei Tatausführung von Zeugen beobachtet und auf der Flucht gefilmt. Einer trug eine auffallend gelbe Jacke sowie eine weiße Hose, der Rest war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell