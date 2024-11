Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Bruch/Einbrecher kommend während der Urlaubs

Coesfeld (ots)

Während die Bewohner im Urlaub waren schlugen Einbrecher auf einer Hofstelle am Letter Bruch zu und die Glasscheibe einer Tür eines Wohnhauses ein. Außerdem hebelten sie offenbar ein Fenster auf. Im Zeitraum zwischen Sonntag (03.11.), 13.00 Uhr und Montag (04.11.), 13.00 Uhr gelangten sie ins Haus und durchwühlten dort Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen. Was die Unbekannten entwendeten ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Coesfeld bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell